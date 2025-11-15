Concert Nadau Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Concert Nadau

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 32 – 32 – 42 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique.

English :

Nadau is the Landes bagpipes that clash with the electric guitar, traditional songs that fry up and rub shoulders with the music.

German :

Nadau, das ist der Dudelsack aus der Landes, der sich mit der elektrischen Gitarre streitet, das ist traditioneller Gesang, der sich in der Musik verbiegt und an ihr reibt.

Italiano :

Nadau è la cornamusa delle Lande che si scontra con la chitarra elettrica, la canzone tradizionale che frigge e si scontra con la musica.

Espanol :

Nadau son las gaitas de las Landas que chocan con la guitarra eléctrica, la canción tradicional que se fríe y se codea con la música.

L’événement Concert Nadau L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême