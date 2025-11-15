Concert Nadau Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
samedi 15 novembre 2025.
Concert Nadau
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 32 – 32 – 42 EUR
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr
English :
Nadau is the Landes bagpipes that clash with the electric guitar, traditional songs that fry up and rub shoulders with the music.
German :
Nadau, das ist der Dudelsack aus der Landes, der sich mit der elektrischen Gitarre streitet, das ist traditioneller Gesang, der sich in der Musik verbiegt und an ihr reibt.
Italiano :
Nadau è la cornamusa delle Lande che si scontra con la chitarra elettrica, la canzone tradizionale che frigge e si scontra con la musica.
Espanol :
Nadau son las gaitas de las Landas que chocan con la guitarra eléctrica, la canción tradicional que se fríe y se codea con la música.
L’événement Concert Nadau L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême