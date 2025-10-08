Nadau en concert COMPLET Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron
Nadau en concert COMPLET Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron samedi 4 avril 2026.
Nadau en concert COMPLET
Sévérac-le-Château 2 rue de ala Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Un voyage vibrant au cœur de la culture et des mélodies occitanes. Ambiance chaleureusement garantie avec cornemuses, chants et émotions.
Préparer-vous à vivre une soirée inoubliable ! Le groupe mythique Nadau vient à Sévérac d’Aveyron pour vous faire vibrer au rythme de la culture et musique occitane.
Rendez-vous le 4 avril 2026 dès 18h00 à la salle d’animation de Sévérac d’Aveyron.
Au programme
dès 18h00 buvette et repas animé par les Zy’causses
20h30 concert de Nadau
Tarifs
30 € concert seul
40 € concert et repas (frites, saucisse, tartelette)
Réservations
auprès de l’office de tourisme Des Causses à l’Aubrac au bureau de Sévérac d’Aveyron, de Laissac et de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac
en ligne sur Billetweb .
English :
SOLD OUT
A vibrant journey to the heart of Occitan culture and melodies. A warm atmosphere guaranteed, with bagpipes, songs and emotion.
German :
KOMPLETT
Eine vibrierende Reise in das Herz der okzitanischen Kultur und Melodien. Herzliche Atmosphäre garantiert mit Dudelsäcken, Gesang und Emotionen.
Italiano :
ESAURITO
Un viaggio vibrante nel cuore della cultura e delle melodie occitane. Un’atmosfera calda e garantita, tra cornamuse, canti ed emozioni.
Espanol :
AGOTADO
Un vibrante viaje al corazón de la cultura y las melodías occitanas. Un ambiente cálido garantizado, con gaitas, canciones y emoción.
