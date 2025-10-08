Nadau en concert COMPLET Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Nadau en concert COMPLET

Sévérac-le-Château 2 rue de ala Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

COMPLET

Un voyage vibrant au cœur de la culture et des mélodies occitanes. Ambiance chaleureusement garantie avec cornemuses, chants et émotions.

COMPLET

Préparer-vous à vivre une soirée inoubliable ! Le groupe mythique Nadau vient à Sévérac d’Aveyron pour vous faire vibrer au rythme de la culture et musique occitane.

Rendez-vous le 4 avril 2026 dès 18h00 à la salle d’animation de Sévérac d’Aveyron.

Au programme

dès 18h00 buvette et repas animé par les Zy’causses

20h30 concert de Nadau

Tarifs

30 € concert seul

40 € concert et repas (frites, saucisse, tartelette)

Réservations

auprès de l’office de tourisme Des Causses à l’Aubrac au bureau de Sévérac d’Aveyron, de Laissac et de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac

en ligne sur Billetweb .

Sévérac-le-Château 2 rue de ala Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

SOLD OUT

A vibrant journey to the heart of Occitan culture and melodies. A warm atmosphere guaranteed, with bagpipes, songs and emotion.

German :

KOMPLETT

Eine vibrierende Reise in das Herz der okzitanischen Kultur und Melodien. Herzliche Atmosphäre garantiert mit Dudelsäcken, Gesang und Emotionen.

Italiano :

ESAURITO

Un viaggio vibrante nel cuore della cultura e delle melodie occitane. Un’atmosfera calda e garantita, tra cornamuse, canti ed emozioni.

Espanol :

AGOTADO

Un vibrante viaje al corazón de la cultura y las melodías occitanas. Un ambiente cálido garantizado, con gaitas, canciones y emoción.

L’événement Nadau en concert COMPLET Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)