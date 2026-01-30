Concert Nadine Sierra Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Nadine Sierra

Mardi 7 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-07 20:30:00

La soprano américaine Nadine Sierra donne un récital entre musique française et répertoire latin, complétant de célèbres pages de Verdi et Gounod avec des pièces plus rares de Debussy et Turina.

Certains l’ont découverte à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, en décembre 2024, où elle a interprété une Marseillaise touchante, mais Nadine Sierra a déjà une belle carrière derrière elle. L’Américaine semble en tout cas entretenir une véritable relation de proximité avec la France, et elle est une habituée de l’Opéra de Paris.



Elle y a d’ailleurs interprété l’un des rôles qui font sa marque de fabrique, dont elle reprend ici un air celui de Gilda dans Rigoletto de Verdi. Accompagnée par Bryan Wagorn au piano, son complice depuis plus de dix ans, elle interprète également des pages espagnoles et consacre toute la première partie de son concert aux Français Gounod, Charpentier et Debussy. .

English :

American soprano Nadine Sierra is in Aix to perform airs from the French and Latin repertoires, treating us to some of Verdi and Gounod’s most famous songs as well as rarely heard pieces from Debussy and Turina.

