Concert Nadir Ben Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Concert Nadir Ben

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 20h30. Amphithéâtre de La Manufacture 10 rue des Alumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Nadir Ben chante Oran et la Méditerranée. Avec Manal Gherbi, leurs voix dialoguent entre héritage andalou et folk-pop, racontant le métissage des deux rives pour un voyage entre nostalgie et soleil.



MANAL GHERBI

L’âme du patrimoine musical algérien.

La Méditerranée définit Nadir Ben, et ses mélodies voyagent entre ses deux rives. Héritier des chants andalous, du Raï d’Oran et des rythmes envoûtants des Gnawas, il tisse un univers où l’arabo-andalou rencontre la folk-pop contemporaine.



Il chante l’exil, la mémoire et les passions qui traversent ces terres, mêlant nostalgie et soleil, racines et ouverture. Ses chansons unissent deux cultures dans un voyage sensible et profondément habité.



À l’occasion de ce concert, le festival met en dialogue Nadir Ben et Manal Gherbi, musicienne algérienne héritière de la musique arabo-andalouse. Ensemble, ils proposent une traversée musicale où histoire, transmission et identité se répondent, dans un instant suspendu entre les deux rives de la Méditerranée. .

Amphithéâtre de La Manufacture 10 rue des Alumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 81 33 contact@musiterranee.com

English :

Nadir Ben sings of Oran and the Mediterranean. With Manal Gherbi, their voices converse between Andalusian heritage and folk-pop, recounting the intermingling of the two shores for a journey between nostalgia and sunshine.



MANAL GHERBI

The soul of Algerian musical heritage.

