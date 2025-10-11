Concert Naguine Swing Quartet Chatel-Chéhéry

Concert Naguine Swing Quartet Chatel-Chéhéry samedi 11 octobre 2025.

Concert Naguine Swing Quartet

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif dans 3€ reversés au profit d’Octobre Rose

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Les Amis de l’Abbaye organisent un concert au profit d’Octobre Rose.Les Naguine Swing Quartet sont composés de deux guitares, un violon et une contrebasse. Ils proposent une musique énergique, virtuose et dansante qui fait la part belle au jazz traditionnel. Réservation conseillée (places limitées) Avec le soutien de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise

.

Abbaye de Chéhéry Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 6 20 33 50 66 amis.abbaye@chehery.com

English :

Les Amis de l’Abbaye are organizing a concert in aid of Pink October.Les Naguine Swing Quartet is made up of two guitars, a violin and a double bass. Their music is energetic, virtuoso and danceable, with an emphasis on traditional jazz. Reservations recommended (places are limited) With the support of the communauté de communes de l’Argonne Ardennaise

German :

Die Amis de l’Abbaye organisieren ein Konzert zugunsten des Rosa Oktobers.Das Naguine Swing Quartet besteht aus zwei Gitarren, einer Geige und einem Kontrabass. Sie bieten eine energiegeladene, virtuose und tanzbare Musik, in der der traditionelle Jazz eine wichtige Rolle spielt. Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze) Mit der Unterstützung der Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise

Italiano :

Il Naguine Swing Quartet è composto da due chitarre, un violino e un contrabbasso. La loro musica è energica, virtuosa e ballabile, con un’enfasi sul jazz tradizionale. Prenotazione consigliata (i posti sono limitati) Con il sostegno della Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise

Espanol :

El Naguine Swing Quartet está formado por dos guitarras, un violín y un contrabajo. Su música es enérgica, virtuosa y bailable, con énfasis en el jazz tradicional. Se recomienda reservar (plazas limitadas) Con el apoyo de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise

L’événement Concert Naguine Swing Quartet Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2025-09-24 par Ardennes Tourisme