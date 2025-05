Concert Nancra’s Live Band – La Cigale de Royan Royan, 28 juin 2025 20:30, Royan.

Charente-Maritime

Concert Nancra’s Live Band La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Nancra’s. un groupe qui reprend des standards des années 70 à 2020. De Clapton aux Animals, des Mody blues à Sum 41 et Oasis ou Coldplay. Un grand écart musical et générationnel, où le rock est toujours présent.

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11

English :

Nancra?s. a band that covers standards from the 70s to 2020. From Clapton to the Animals, from Mody Blues to Sum 41 and Oasis or Coldplay. A great musical and generational divide, where rock is always present.

German :

Nancra?s. Eine Band, die Standards aus den 70er Jahren bis 2020 covert. Von Clapton bis zu den Animals, vom Mody Blues bis zu Sum 41 und Oasis oder Coldplay. Ein musikalischer und generationsübergreifender Spagat, bei dem der Rock immer präsent ist.

Italiano :

Nancra’s. Una band che copre standard dagli anni ’70 al 2020. Da Clapton agli Animals, dai Mody Blues ai Sum 41, dagli Oasis ai Coldplay. È una partenza musicale e generazionale, dove il rock è sempre presente.

Espanol :

Nancra?s. Una banda que cubre estándares desde los años 70 hasta 2020. De Clapton a The Animals, de Mody Blues a Sum 41 y de Oasis a Coldplay. Es un cambio musical y generacional, donde el rock siempre está presente.

L’événement Concert Nancra’s Live Band Royan a été mis à jour le 2025-05-09 par Mairie de Royan