Concert Nancy Chaumont – Taverne du Musée de la bière Stenay 15 juin 2025 11:30

Meuse

Concert Nancy Chaumont Taverne du Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 11:30:00

fin : 2025-06-15 14:30:00

Date(s) :

2025-06-15

Retrouvez la voix suave de Nancy Chaumont à la Taverne du Musée de la bière pour une ambiance feutrée et jazzy.

Les grands classiques sont au diapason avec un voyage entre Fitzgerald, Sinatra, Piaf et Gainsbourg.

Profitez du moment avec une boisson, une planche apéritive ou une tartine de terroir.Tout public

0 .

Taverne du Musée de la bière 17 Rue du Moulin

Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

Nancy Chaumont’s suave voice brings a hushed, jazzy ambience to the Taverne du Musée de la bière.

The great classics are in tune, with a journey through Fitzgerald, Sinatra, Piaf and Gainsbourg.

Enjoy the moment with a drink, an aperitif or a local tartine.

German :

Erleben Sie die liebliche Stimme von Nancy Chaumont in der Taverne des Biermuseums in einer gemütlichen, jazzigen Atmosphäre.

Die großen Klassiker werden mit einer Reise zwischen Fitzgerald, Sinatra, Piaf und Gainsbourg auf den Punkt gebracht.

Genießen Sie den Moment mit einem Getränk, einem Aperitif-Brett oder einem Brot aus der Region.

Italiano :

La voce soave di Nancy Chaumont porta un’atmosfera ovattata e jazzistica alla Taverne du Musée de la bière.

I grandi classici sono in sintonia con un viaggio attraverso Fitzgerald, Sinatra, Piaf e Gainsbourg.

Godetevi il momento con un drink, un aperitivo o una fetta di pane locale.

Espanol :

La voz suave de Nancy Chaumont aporta un ambiente tranquilo y jazzístico a la Taverne du Musée de la bière.

Los grandes clásicos están a tono con un recorrido por Fitzgerald, Sinatra, Piaf y Gainsbourg.

Disfrute del momento con una copa, un aperitivo o una rebanada de pan local.

L’événement Concert Nancy Chaumont Stenay a été mis à jour le 2025-06-11 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE