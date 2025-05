Concert ‘Nans Vincent’ à la Maison des Faiseurs – Montreuil-sur-Mer, 11 mai 2025 07:00, Montreuil-sur-Mer.

Pas-de-Calais

Concert 'Nans Vincent' à la Maison des Faiseurs

Début : 2025-05-11

Concert ‘Nans Vincent’

Dimanche 11 mai à 15h

« Tout d’abord il y a sa voix, ce timbre original et reconnaissable immédiatement, cette sobriété sensible, qui laisse la place aux mots. Ensuite vient le groove on claque des doigts sur sa musique, organique et pourtant électrique, un univers qui mélange tribal et merveilleux.

Puis on entend sa poésie. Réaliste et frontale, mais pas pessimiste Nans Vincent est un dandy juvénile, il suffit de voir ses sapes pour savoir qu’il n’est pas encore désabusé. »

Crédit La Maison des Faiseurs .

Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 34 44 70 lamaisondesfaiseurs@gmail.com

