Concert Nant

Concert Nant jeudi 31 juillet 2025.

Concert

Les Liquisses Basses Nant Aveyron

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Avec le « Trio Nostal » jazz d’inspiration tzigane, flamenca.

Trois musiciens venus d’horizons différents se retrouvent dans une musique colorée, une musique du voyage.

Ils créent un univers musical, tout en nuances, autour de compositions originales, instant tzigane, clin d’œil flamenco, soleil brésilien…

Marc Roger à la guitare, Samuel Guash à la guitare, Carole Cottel au chant.

A 18h30, chez Brigitte et Sylvie aux Liquisses Basses .

Les Liquisses Basses Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 77 04 01 19

English :

With the « Trio Nostal » gypsy and flamenco-inspired jazz.

German :

Mit dem « Trio Nostal » Zigeuner- und Flamenco-inspirierter Jazz.

Italiano :

Con il « Trio Nostal » jazz di ispirazione gitana e flamenca.

Espanol :

Con el « Trío Nostal » jazz de inspiración gitana y flamenca.

2025-07-04