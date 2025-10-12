Concert Nant

Concert Nant dimanche 12 octobre 2025.

Concert

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-10-12

Récital de piano avec Sacha Stefanovic.

Récital autour de la musique classique de la vieille Russie avec en pièce maîtresse Les tableaux d’une exposition de Moussorgski complétée par Les Saisons de Tchaïkovski et la Sonate n°3 de Prokofiev.

A 17h30, à la Chapelle des Pénitents

Billetterie sur place .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

English :

Piano recital with Sacha Stefanovic.

German :

Klavierabend mit Sacha Stefanovic.

Italiano :

Recital di pianoforte con Sacha Stefanovic.

Espanol :

Recital de piano con Sacha Stefanovic.

