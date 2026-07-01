Informations pratiques

Nastringues

Concert

L’église Nastringues Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’ensemble Aliénor d’Aquitaine , a le plaisir de vous inviter à son nouveau concert, Dans les salons de la Renaissance le dimanche 19 juillet 2026, à l’église de NASTRINGUES (24230) à 17 h 00. Airs de la Renaissance espagnole, anglaise, française et italienne. (Chant, luth, viole de gambe). Durée 1 heure Libre participation.

The ensemble Aliénor d’Aquitaine is pleased to invite you to its new concert, Dans les salons de la Renaissance on Sunday, July 19, 2025, at the church of NASTRINGUES (24230) at 5:00 p.m. Airs of the Italian, Spanish, English and French Renaissance. (Song, lute, viola da gamba). Duration: 1 h Free participation. .

L’église Nastringues 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 28 21 93

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English : Concert

L’événement Concert Nastringues a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides