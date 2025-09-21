Concert Natacha Kudritskaya Couperin Ferme de Villefavard Villefavard

Concert Natacha Kudritskaya Couperin Ferme de Villefavard Villefavard dimanche 21 septembre 2025.

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

La pianiste Natacha Kudritskaya nous invite à découvrir le monde de François Couperin. Un voyage musical inaugural qui lancera sa résidence de création à la Ferme de Villefavard en Limousin du 22 au 26 septembre prochain.   .

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

