Concert Natalia M. King Eden Sénas

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 20h45. Eden 28 cours Jean Jaurès Sénas Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-09-12 20:45:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Préparez-vous à être transporté par la voix et la guitare de la talentueuse chanteuse américaine Natalia M. King !

Son concert AfroBlues est une fusion contemporaine de blues, de pop et d’afrobeat. L’artiste et ses musiciens à l’issue d’une semaine de résidence sur les planches de l’Eden présenteront les titres de son dernier album. .

Eden 28 cours Jean Jaurès Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Get ready to be transported by the voice and guitar of talented American singer Natalia M. King!

German :

Machen Sie sich bereit, von der Stimme und der Gitarre der talentierten amerikanischen Sängerin Natalia M. King mitgerissen zu werden!

Italiano :

Preparatevi a lasciarvi trasportare dalla voce e dalla chitarra della talentuosa cantante americana Natalia M. King!

Espanol :

Prepárate para dejarte llevar por la voz y la guitarra de la talentosa cantante estadounidense Natalia M. King

