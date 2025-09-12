Concert Natalia M. King Eden Sénas
Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 20h45. Eden 28 cours Jean Jaurès Sénas Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Préparez-vous à être transporté par la voix et la guitare de la talentueuse chanteuse américaine Natalia M. King !
Son concert AfroBlues est une fusion contemporaine de blues, de pop et d’afrobeat. L’artiste et ses musiciens à l’issue d’une semaine de résidence sur les planches de l’Eden présenteront les titres de son dernier album. .
Eden 28 cours Jean Jaurès Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Get ready to be transported by the voice and guitar of talented American singer Natalia M. King!
German :
Machen Sie sich bereit, von der Stimme und der Gitarre der talentierten amerikanischen Sängerin Natalia M. King mitgerissen zu werden!
Italiano :
Preparatevi a lasciarvi trasportare dalla voce e dalla chitarra della talentuosa cantante americana Natalia M. King!
Espanol :
Prepárate para dejarte llevar por la voz y la guitarra de la talentosa cantante estadounidense Natalia M. King
