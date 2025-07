Concert Natalia Vartman, chants ukrainiens Chapelle St-Louis Barneville-Carteret

Concert Natalia Vartman, chants ukrainiens Chapelle St-Louis Barneville-Carteret samedi 16 août 2025.

Concert Natalia Vartman, chants ukrainiens

Chapelle St-Louis 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret Manche

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Chanteuse Ukrainienne en résidence de passage en Normandie

Chants du répertoire Ukrainien traditionnel et improvisations vocales accompagnée d’un Gusli, instrument à corde du folklore cosaque.

Marc Bouriche ponctuera l’offrande musicale de poèmes Ukrainiens en traduction Française.

Le programme, méditatif, invite à la contemplation autant qu’à la réflexion en associant la voix chantée à la parole poétique.

Chapelle St-Louis 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 50 60 72 27 ctherond@free.fr

English : Concert Natalia Vartman, chants ukrainiens

Ukrainian singer in residence in Normandy

Songs from the traditional Ukrainian repertoire and vocal improvisations accompanied by a Gusli, a Cossack folk string instrument.

Marc Bouriche will punctuate the musical offering with Ukrainian poems in French translation.

The meditative program invites both contemplation and reflection, combining the sung voice with the poetic word.

German :

Ukrainische Sängerin mit Wohnsitz in der Normandie auf der Durchreise

Lieder aus dem traditionellen ukrainischen Repertoire und Vokalimprovisationen, begleitet von einer Gusli, einem Saiteninstrument der Kosakenfolklore.

Marc Bouriche wird die musikalische Darbietung mit ukrainischen Gedichten in französischer Übersetzung untermalen.

Das Programm ist meditativ und lädt zur Kontemplation und Reflexion ein, indem es die gesungene Stimme mit dem poetischen Wort verbindet.

Italiano :

Cantante ucraino in residenza in Normandia

Canzoni del repertorio tradizionale ucraino e improvvisazioni vocali accompagnate dal Gusli, uno strumento a corda del folklore cosacco.

Marc Bouriche punteggerà l’offerta musicale con poesie ucraine in traduzione francese.

Il programma meditativo invita alla contemplazione e alla riflessione, combinando la voce cantata con la parola poetica.

Espanol :

Cantante ucraniana residente en Normandía

Canciones del repertorio tradicional ucraniano e improvisaciones vocales acompañadas de un Gusli, instrumento de cuerda del folclore cosaco.

Marc Bouriche puntuará la oferta musical con poemas ucranianos traducidos al francés.

Este programa meditativo invita a la contemplación y a la reflexión, combinando la voz cantada con la palabra poética.

