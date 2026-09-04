Concert Natasha St Pier Rue du Foirail Captieux

Informations pratiques

Captieux

Concert Natasha St Pier

Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec ce spectacle inédit « Mon histoire d’amour, c’est vous ». L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et des mélodies inoubliables, nous invite à un voyage musical à travers la chanson française. À la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, d’Aznavour à Sanson, en passant par Gainsbourg et Piaf. Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !

Billetterie des les bureaux de l’Office de Tourisme de la Gironde du Sud : Bazas – Cadillac – Langon – Saint-Macaire. .

Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00

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English : Concert Natasha St Pier

L’événement Concert Natasha St Pier Captieux a été mis à jour le 2026-09-04 par La Gironde du Sud