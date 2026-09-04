Concert Natasha St Pier Rue du Foirail Captieux
samedi 3 octobre 2026 · Rue du Foirail · Captieux
Informations pratiques
Captieux
Concert Natasha St Pier
Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec ce spectacle inédit « Mon histoire d’amour, c’est vous ». L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et des mélodies inoubliables, nous invite à un voyage musical à travers la chanson française. À la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, d’Aznavour à Sanson, en passant par Gainsbourg et Piaf. Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !
Billetterie des les bureaux de l’Office de Tourisme de la Gironde du Sud : Bazas – Cadillac – Langon – Saint-Macaire. .
Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00
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English : Concert Natasha St Pier
L’événement Concert Natasha St Pier Captieux a été mis à jour le 2026-09-04 par La Gironde du Sud
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