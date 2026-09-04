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Concert Natasha St Pier Rue du Foirail Captieux

samedi 3 octobre 2026 · Rue du Foirail · Captieux

Concert Natasha St Pier Rue du Foirail Captieux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue du Foirail
Adresse
Centre culturel de Captieux
Ville
33840 Captieux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Captieux

Concert Natasha St Pier

Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec ce spectacle inédit « Mon histoire d’amour, c’est vous ». L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et des mélodies inoubliables, nous invite à un voyage musical à travers la chanson française. À la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, d’Aznavour à Sanson, en passant par Gainsbourg et Piaf. Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !

Billetterie des les bureaux de l’Office de Tourisme de la Gironde du Sud : Bazas – Cadillac – Langon – Saint-Macaire.   .

Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 

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English : Concert Natasha St Pier

L’événement Concert Natasha St Pier Captieux a été mis à jour le 2026-09-04 par La Gironde du Sud

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