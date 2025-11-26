Concert Natasha St-Pier

Salle Polyvalente Saint-Jean-d'Ormont Vosges

Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Assistez au concert de Natasha St-Pier organisé par Hure Animation et Omega Spectacles pour sa tournée mon histoire d’amour c’est vous .

Réservation au marché de Noël.Tout public

Salle Polyvalente Chemin de la Rosière Saint-Jean-d'Ormont 88210 Vosges Grand Est +33 6 79 39 83 69

English :

Attend the Natasha St-Pier concert organized by Hure Animation and Omega Spectacles for her mon histoire d’amour c’est vous tour.

Reservations at the Christmas market.

