Concert Natasha St-Pier Salle Polyvalente Saint-Jean-d’Ormont
Concert Natasha St-Pier Salle Polyvalente Saint-Jean-d’Ormont samedi 28 mars 2026.
Concert Natasha St-Pier
Salle Polyvalente Chemin de la Rosière Saint-Jean-d’Ormont Vosges
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Assistez au concert de Natasha St-Pier organisé par Hure Animation et Omega Spectacles pour sa tournée mon histoire d’amour c’est vous .
Réservation au marché de Noël.Tout public
45 .
Salle Polyvalente Chemin de la Rosière Saint-Jean-d’Ormont 88210 Vosges Grand Est +33 6 79 39 83 69
English :
Attend the Natasha St-Pier concert organized by Hure Animation and Omega Spectacles for her mon histoire d’amour c’est vous tour.
Reservations at the Christmas market.
L’événement Concert Natasha St-Pier Saint-Jean-d’Ormont a été mis à jour le 2025-11-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES