Concert Natasha St Pierre Mon histoire d’amour c’est vous, Mers-les-Bains

Concert Natasha St Pierre Mon histoire d’amour c’est vous

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

42€ Sur réservation Placement assis numéroté

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous .

L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous invite, à un voyage musical à travers la chanson française.

A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf !

Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

English :

42? By reservation Seating: numbered

Natasha St-Pier is back on the pop scene with a brand new show, Mon histoire d?amour c?est vous .

The Canadian artist, known for her powerful voice and unforgettable melodies, invites us on a musical journey through French chanson.

At the request of her public, Natasha St-Pier returns to concert halls to perform her greatest hits and pay tribute to the great songwriters and composers who are close to her heart, from Souchon to Sanson, via Berger and Piazza Sanson, Berger and Piaf!

A moment of sharing and emotion not to be missed!

