CONCERT NATIONAL PUERI CANTORES – SALLE GAVEAU Paris

CONCERT NATIONAL PUERI CANTORES Début : 2025-08-29 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : CONCERT NATIONAL PUERI CANTORESUn rendez-vous exceptionnel : pour la première fois, les Pueri Cantores France (fédération historique qui regroupe 80 chœurs d’enfants et 3000 petits chanteurs) rassemblent leurs meilleurs jeunes talents au sein du Chœur National.Sélectionnés parmi des centaines de jeunes chanteurs à travers toute la France, 40 d’entre eux vous offrent un concert d’une rare intensité, sous la direction du chef Frédéric Pineau. À l’image de la diversité et de l’excellence des Pueri Cantores, le programme du concert mêle avec finesse œuvres sacrées et contemporaines allant de Gabriel Fauré à Isabelle Aboulker, en passant par la grande tradition chorale française et internationale. Ce répertoire éclectique permettra aux jeunes choristes de mettre en valeur toute l’étendue de leur talent et de partager avec le public l’émotion et la beauté du chant choral. En première partie de soirée, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois viendront poser les premières notes d’un concert placé sous le signe de la transmission et de l’émotion.

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75