Concert Nature piano Lac du Tech Arrens-Marsous

Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

À 16h le concert dure environ 1h.

« Je confirme le maintien du concert le jour même. »

English :

At 4pm: the concert lasts about 1 hour.

« I confirm that the concert will be held on the same day

German :

Um 16 Uhr: Das Konzert dauert etwa eine Stunde.

« Ich bestätige, dass das Konzert am selben Tag fortgesetzt wird. »

Italiano :

Alle 16:00: il concerto dura circa 1 ora.

« Confermo che il concerto si terrà lo stesso giorno

Espanol :

A las 16.00 horas: el concierto dura aproximadamente 1 hora.

« Confirmo que el concierto tendrá lugar el mismo día

