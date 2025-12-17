Concert Nebbia quartet

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le bar associatif Prefosta vous invite à Tardets.

Si depuis deux ans ils jouent ensemble de manière très régulière dans divers contextes, c’est dès le premier échange musical que Paul Bordenave (contrebasse) et Camille Estanguet (guitare) ont ressenti le besoin de monter un duo.

Un duo résolument jazz, dans une esthétique assez simple et épurée, s’amusant d’un répertoire teinté de couleurs folk, aux influences allant d’Henri Mancini à Nino Ferrer, en passant par les Beatles, Henri Texier ou encore Tom Petty. Aujourd’hui, l’envie a été ressentie d’en proposer une formation élargie, en invitant Javier Blazquez à la batterie, et Madeleine Glover à la trompette, pour ajouter une nouvelle dimension à ce voyage aux travers de tous ces paysages musicaux. .

Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques

English : Concert Nebbia quartet

