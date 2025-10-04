Concert Nekez Ari Taldea Bourges

Concert Nekez Ari Taldea Bourges samedi 4 octobre 2025.

Concert Nekez Ari Taldea

12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-04 20:00:00

À l’occasion de ses 30 ans, le Kiosque à Musique de Bourges accueille NEKEZ ARI, un chœur d’hommes interprétant des chants traditionnels basques.

Venez vibrer au son des voix puissantes du chœur d’hommes venu tout droit du Pays basque. Un voyage à travers les chants traditionnels. Un moment d’émotion et de caractère ! 10 .

12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

To celebrate its 30th anniversary, the Kiosque à Musique in Bourges welcomes NEKEZ ARI, a men?s choir performing traditional Basque songs.

German :

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens empfängt der Kiosque à Musique in Bourges NEKEZ ARI, einen Männerchor, der traditionelle baskische Lieder interpretiert.

Italiano :

In occasione del suo 30° anniversario, il Kiosque à Musique di Bourges accoglie NEKEZ ARI, un coro maschile che esegue canzoni tradizionali basche.

Espanol :

Con motivo de su 30 aniversario, el Kiosque à Musique de Bourges acoge a NEKEZ ARI, un coro masculino que interpreta canciones tradicionales vascas.

