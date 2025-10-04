Concert Nelho Rougemont-le-Château Rougemont-le-Château

Concert Nelho Rougemont-le-Château Rougemont-le-Château samedi 4 octobre 2025.

Concert Nelho Samedi 4 octobre, 18h00 Rougemont-le-Château Territoire-de-Belfort

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:00

Fin : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:00

3 musiciens, 3 albums et de multiples concerts dont des premières parties d’Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy, Melissmel, Nora Hamzaoui, les Fills Monkey…

Mêlant humour, autodérision, quiproquo et poésie, les textes engagés de Nelho sont accompagnés d’une musique groovy et électrique.

A découvrir à la médiathèque de Rougemont-le-Château le samedi 4 octobre à 18h

Entrée libre, gratuit, sur inscription à la médiathèque

Rougemont-le-Château 90110 20 rue de Masevaux Rougemont-le-Château 90110 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.rougemont@ccvosgesdusud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 27 69 68 »}]

La médiathèque de Rougemont-le-Château (90) accueille Nelho, groupe lauréat du tremplin national France Bleu « C’est ma chance » pour un concert familial. concert chanson française

CCVS