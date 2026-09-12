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Concert Nénette & Co à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

dimanche 13 septembre 2026 · L'Art en partage · Vertheuil

Concert Nénette & Co à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
L'Art en partage
Adresse
10 rue de Bayle
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif

Vertheuil

Concert Nénette & Co à l’Art en Partage

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous accueille pour un concert du groupe rock Nénette & Co.
Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’œuvres d’artistes médocains.   .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61  artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Concert Nénette & Co à l’Art en Partage

L’événement Concert Nénette & Co à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Médoc-Vignoble

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