Concert Nénette & Co à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil
dimanche 13 septembre 2026 · L'Art en partage · Vertheuil
Informations pratiques
Vertheuil
Concert Nénette & Co à l’Art en Partage
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous accueille pour un concert du groupe rock Nénette & Co.
Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’œuvres d’artistes médocains. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Concert Nénette & Co à l’Art en Partage
L’événement Concert Nénette & Co à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Médoc-Vignoble