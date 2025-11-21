Concert Neocortex au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert Neocortex au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

NEOCORTEX c’est un groupe de 4 musiciens qui interprète les plus grands tubes des années 70 à nos jours Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…

.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

NEOCORTEX is a 4-piece band that plays the greatest hits from the 70s to today: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…

German :

NEOCORTEX ist eine Gruppe von 4 Musikern, die die größten Hits der 70er Jahre bis heute interpretieren: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…

Italiano :

NEOCORTEX è un gruppo di 4 musicisti che suonano i più grandi successi dagli anni ’70 ad oggi: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…

Espanol :

NEOCORTEX es un grupo de 4 músicos que tocan los grandes éxitos desde los años 70 hasta nuestros días: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…

L’événement Concert Neocortex au Casino Jonzac a été mis à jour le 2025-11-04 par Offices de Tourisme de Jonzac