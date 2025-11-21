Concert Neocortex au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
NEOCORTEX c’est un groupe de 4 musiciens qui interprète les plus grands tubes des années 70 à nos jours Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
English :
NEOCORTEX is a 4-piece band that plays the greatest hits from the 70s to today: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…
German :
NEOCORTEX ist eine Gruppe von 4 Musikern, die die größten Hits der 70er Jahre bis heute interpretieren: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…
Italiano :
NEOCORTEX è un gruppo di 4 musicisti che suonano i più grandi successi dagli anni ’70 ad oggi: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…
Espanol :
NEOCORTEX es un grupo de 4 músicos que tocan los grandes éxitos desde los años 70 hasta nuestros días: Muse, Coldplay, U2, Bruno Mars, Radiohead, Queen, Toto, Depeche Mode, Gun’s and Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, M…
