Concert salle des fêtes, Espace d’Albret Nérac

salle des fêtes, Espace d’Albret 51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

1er concert de l’année 2026 de la chorale Les 3 Chœurs avec un répertoire de variété contemporaine souvent récente et festive, pour tout public. Cela va de Kenji, Slimane, Amir à Louane etc…

60 choristes réunis pour 2 heures de bonne humeur et bien démarrer l’année, sous la direction de Philippe Brolèse et accompagnés de leurs musiciens percussions, guitares et clavier.

Entrée gratuite. Vente de boissons chaudes, froides et pâtisseries.

La participation sera au chapeau. .

salle des fêtes, Espace d’Albret 51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 72 61 00 catidum47@orange.fr

