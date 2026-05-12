Concert Néré Néré
Concert Néré Néré vendredi 26 juin 2026.
Néré
Concert Néré
Néré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-10 2026-07-25
Trois soirées à Néré.
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Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 60 20
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English :
Three evenings in Néré.
L’événement Concert Néré Néré a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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