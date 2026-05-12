Néré

Concert Néré

Néré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-10 2026-07-25

Trois soirées à Néré.

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Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 60 20

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English :

Three evenings in Néré.

L’événement Concert Néré Néré a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge