Concert Nerlov & Vol de Nuit La Tréfilerie La Couronne

Concert Nerlov & Vol de Nuit

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Prévente 6 €

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Même fermée, La Nef continue d’accompagner les artistes ! Pendant les travaux, les groupes soutenus par le dispositif BAM poursuivent leur développement dans l’ombre grâce à un partenariat précieux avec les équipes de Espace Culturel La Couronne, ✨

La Tréfilerie 1 Allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

