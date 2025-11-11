Concert Nevers D’Jazz Festival Séverine Morfin & Malik Ziad La Maison Nevers

Concert Nevers D’Jazz Festival Séverine Morfin & Malik Ziad

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 12:15:00

fin : 2025-11-11 14:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Concert le mardi 11 novembre à 12 h à La Maison, petite salle à Nevers

Ses projets précédents tous plus ou moins inclassables le laissaient déjà amplement deviner Séverine Morfin est une musicienne résolument sans oeillères. Aussi n’est-on guère surpris de voir l’altiste s’engager dans un dialogue fructueux avec Malik Ziad (rencontré à la faveur d’une tournée commune avec le chanteur Piers Faccini). D’origine algérienne, il s’emploie à élargir l’horizon des musiques traditionnelles maghrébines à tout un nouveau champ des possibles, du flamenco-jazz de Louis Winsberg au folklore sicilien de Maura Guerrera. Riche d’une large diversité de combinaisons instrumentales alto joué à l’archet ou en pizzicato, mandole typique de la musique chaâbi ou guembri emblématique de la tradition gnawa leur duo est moins placé sous le signe d’un sempiternel dialogue des cultures que sous celui d’une authentique communion dans la transe, effaçant les distances et les différences dans un geste à la fois ancestral et résolument moderne.

Composition Séverine Morfin alto, effets, composition ; Malik Ziad mandole, guembri, banjo, composition .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

