Concert New Orleans Jazz Club Jazz-Club Moulinois Moulins

Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
+1 € d’adhésion annuelle
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Depuis 1979, cet orchestre reste un standard intemporel, attendu et acclamé à chaque apparition. Leur credo ? Le jazz traditionnel, né dans les ruelles enfiévrées de la Nouvelle Orléans vers 1900
Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 22 67 11 contact@jazzclubmoulinois.fr
English :
Since 1979, this orchestra has remained a timeless standard, eagerly awaited and acclaimed at every appearance. Their credo is traditional jazz, born in the fevered alleys of New Orleans around 1900:
German :
Seit 1979 bleibt dieses Orchester ein zeitloser Standard, der bei jedem Auftritt erwartet und bejubelt wird. Ihr Credo ist der traditionelle Jazz, der um 1900 in den fiebrigen Gassen von New Orleans entstand:
Italiano :
Dal 1979, questa orchestra è rimasta uno standard intramontabile, atteso e acclamato a ogni apparizione. Il loro credo è il jazz tradizionale, nato nelle strade febbrili di New Orleans intorno al 1900:
Espanol :
Desde 1979, esta orquesta sigue siendo un estandarte intemporal, esperado con impaciencia y aclamado en cada aparición. Su credo es el jazz tradicional, nacido en las febriles calles de Nueva Orleans hacia 1900:
