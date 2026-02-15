Concert New Vostok au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Avec New Vostok, place au voyage. Un duo qui fait dialoguer les influences New Orleans et swing avec les musiques de l’Europe de l’Est Russie, Balkans, Klezmer…

Vincent Maury au saxophone, Frédéric Valy à l’accordéon

Deux instruments, deux univers, une même énergie celle qui traverse les frontières et transforme le Rouge Ô Lèvres en escale musicale le temps d’une soirée.

Réservation par téléphone 05 87 01 54 61 ou sur le site .

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert New Vostok au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres

L’événement Concert New Vostok au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-12 par Brive Tourisme