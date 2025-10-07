concert « New-York, Paris, Séville » auditorium Karl Riepp Dole

auditorium Karl Riepp 3 Avenue Aristide Briand Dole Jura

Début : 2025-10-07 18:30:00

fin : 2025-10-07 19:30:00

2025-10-07

Ouverture de la saison 2025/2026 « Auditeurs du Soir » du Conservatoire du Grand Dole avec le concert « New-York, Paris, Séville »

Encouragé par Nadia Boulanger à Paris, l’Américain Aaron Copland écrit une musique d’avant-garde sans jamais quitter l’expression naturelle de son folklore natal.

Clarinette, Frank Brodu / Saxophone, Laurent Blanchard / Piano, Jérôme Jehanno .

+33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

