Concert Next, le groupe Altillac
Concert Next, le groupe Altillac samedi 6 juin 2026.
Altillac
Concert Next, le groupe
Altillac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée festive au stade municipal d’Altillac avec le groupe pop rock Next qui assurera le show !
Restauration sur place, buvette dès 19h
Organisé par le Comité des fêtes .
Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 10 59 85
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English : Concert Next, le groupe
L’événement Concert Next, le groupe Altillac a été mis à jour le 2026-05-11 par Corrèze Tourisme