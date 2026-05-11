Altillac

Concert Next, le groupe

Altillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée festive au stade municipal d’Altillac avec le groupe pop rock Next qui assurera le show !

Restauration sur place, buvette dès 19h

Organisé par le Comité des fêtes .

Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 10 59 85

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English : Concert Next, le groupe

L’événement Concert Next, le groupe Altillac a été mis à jour le 2026-05-11 par Corrèze Tourisme