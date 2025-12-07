Concert

Nibelle Loiret

Venez vivre la magie des fêtes en musique lors d’un concert exceptionnel !

Rendez-vous le Dimanche 7 Décembre à 16h à l’église de Nibelle.

Au programme

Le Brass Band Val de Loire Sous la direction d’Antoine Juranville, cet ensemble talentueux vous offrira une performance de haute volée.

A Christmas Evening Écoutez les plus grands classiques de Noël interprétés avec brio dans le cadre magnifique de l’église.

Entrée Libre ! C’est le rendez-vous incontournable pour se plonger dans l’ambiance de Noël. Laissez-vous porter par la musique ! .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 20 69

Come and experience the magic of the festive season in music at an exceptional concert!

