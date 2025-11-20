Concert Nicholas Thomas et Red Trio Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer

Concert Nicholas Thomas et Red Trio

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Ce trio atypique- Vibraphone, Guitare et Contrebasse réunit trois des musiciens les plus en vue de la scène Swing et Bop française, inspirés par le légendaire trio de Red Norvo avec Charlie Mingus et Tal Farlow, qui connut un immense succès dans les années 1950. Ces trois artistes réinventent le Great American Songbook avec des arrangements aux couleurs audacieuses et aux sonorités à la fois délicates et raffinées. .

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 81 42 89 septdejazz@gmail.com

