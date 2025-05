Concert Nicky’s Celtic side – Epfig, 6 juin 2025 21:00, Epfig.

Bas-Rhin

Concert Nicky’s Celtic side 1a rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-06 21:00:00

2025-06-06

Soirée concert dans une ambiance acoustique et chaleureuse de pub irlandais ! Tartes flambées sur place pour régaler vos papilles.

1a rue des artisans

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 71 42 04 farinapascal@hotmail.fr

English :

Concert evening in a warm, acoustic Irish pub atmosphere! Tartes flambées on site to tantalize your taste buds.

German :

Konzertabend in der akustischen und warmen Atmosphäre eines irischen Pubs! Flammkuchen vor Ort, um Ihren Gaumen zu verwöhnen.

Italiano :

Una serata di concerti in un’atmosfera calda e acustica da pub irlandese! Crostate flambées sul posto per stuzzicare il vostro palato.

Espanol :

Una velada de concierto en un ambiente de pub irlandés cálido y acústico Tarta flambeada para deleitar el paladar.

