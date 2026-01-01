Concert Nico et Jeu Musical Chez Alfred Benet

Concert Nico et Jeu Musical

Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Soirée musicale !

Concert Nico et Jeu Musical

Présence d’un food Truck .

Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire ventsdicietdailleurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical evening!

L’événement Concert Nico et Jeu Musical Benet a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin