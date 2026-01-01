Concert Nico et Jeu Musical Chez Alfred Benet

Concert Nico et Jeu Musical Chez Alfred Benet vendredi 16 janvier 2026.

Concert Nico et Jeu Musical

Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Soirée musicale !
Concert Nico et Jeu Musical
Présence d’un food Truck   .

Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire   ventsdicietdailleurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical evening!

L’événement Concert Nico et Jeu Musical Benet a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin