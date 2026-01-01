Concert Nico et Jeu Musical Chez Alfred Benet
Concert Nico et Jeu Musical
Chez Alfred Aziré Benet Vendée
Début : 2026-01-16 19:30:00
2026-01-16
Soirée musicale !
Présence d’un food Truck .
Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire ventsdicietdailleurs@gmail.com
English :
A musical evening!
