Concert NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND – La P’art-queterie Fresselines, 30 mai 2025 21:00, Fresselines.

Creuse

Concert NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND La P’art-queterie 5 la Belardière Fresselines Creuse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 21:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Que très rarement dans les petits club ! venez en profitez

Après 18 ans de tournées, 12 albums parus sur Dixiefrog et des programmations sur les grandes scènes blues et jazz nationales et internationales (Montréal Jazz Fest, Cognac Blues Passion, Memphis IBC, Doheny Blues Fest, Jazz in Marciac, Jazz à Vienne) l’harmoniciste et chanteur Nico Wayne Toussaint (Meilleur Harmoniciste IBC 2015, Meilleur Blues Songwritter ISC 2012) revient avec un nouveau groupe réuni autour de la musique de James Cotton.

Ce répertoire énergisant donne à Nico Wayne l’occasion d’allier blues, harmonica et funk des années 70′ et 80′ dans la tradition de son mentor James Cotton, pour un show mémorable de groove et de boost.

Repas 19h30 SUR RÉSERVATION

Tel 06 84 13 72 94 .

La P’art-queterie 5 la Belardière

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

English : Concert NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND

German : Concert NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND

Italiano :

Espanol : Concert NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND

L’événement Concert NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND Fresselines a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Pays Dunois