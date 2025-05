Concert Nico Wayne Toussaint Big Band – Pau, 28 mai 2025 20:30, Pau.

2025-05-28 20:30:00

C’est avec un immense honneur que nous accueillerons Nico Wayne Toussaint au Royal Lounge pour un concert exceptionnel organisé en dernière minute.

Harmoniciste majeur de sa génération, Nico Wayne Toussaint cumule plus de 30 ans de carrière, 14 albums, une reconnaissance internationale et des tournées sur tous les continents. Récompensé Meilleur Harmoniciste (IBC 2015) et Meilleur Blues Songwriter (ISC 2012), il s’est produit sur les plus grandes scènes mondiales Montréal Jazz Fest, Jazz à Vienne, Cognac Blues Passion, Memphis IBC, Jazz in Marciac…

Pour cette date unique à Pau, il se produira en formation Big Band 8 musiciens sur scène, avec cuivres, claviers, rythmique explosive et bien sûr son harmonica incandescent.

Ce concert rendra hommage à son mentor James Cotton, pour un voyage musical entre blues profond et funk vintage des années 70/80. .

