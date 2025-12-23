Concert Nicolas CLOCHE, Espace François Simon Carolles

Concert Nicolas CLOCHE

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:45:00

Date(s) :

2026-01-31

Nicolas Cloche, Granvillais d’adoption, est un multi-instrumentiste touche-à-tout formé à l’école des partitions, de l’écoute, de l’improvisation. Depuis vingt-cinq ans, en France ou à l’étranger, sa trajectoire musicale s’est dessinée au gré de rencontres marquantes. Musicien pour le spectacle vivant, notamment au sein de la Crevette d’acier ou au côté de Chloé Lacan, il est aussi compositeur et comédien pour la compagnie de théâtre normande Tourner la page .

Au creux de l’hiver 2025, la sortie simultanée de son premier album, Produit dérivant, et du spectacle de chansons françaises du même nom lui permettent de montrer enfin la singularité de son univers textuel et musical. Dans ce spectacle, il est à la dérive. Juste assez pour pencher sans tomber et narguer l’inéluctable avec un regard amusé. Ses chansons disent nos peurs et nos envies de rapprochement tandis que les continents s’éloignent. Derrière sa guitare et son piano, il tisse un univers musical poétique et sensible, observant le monde avec tendresse. […] Dans ses chansons les ruptures sont belles, les chutes ont du panache et les méandres de l’âme se déploient en CinémaScope. En équilibre sur le bord de son continent dérivant, Nicolas Cloche dompte ses vertiges dans l’espoir d’effrayer quelques corbeaux.

Tarif 10 € Réservation (par SMS) 06 18 40 70 86. Billetterie et bar (avec petite restauration) à partir de 19 h 30. .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75

