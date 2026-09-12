Concert Nicolas Compain au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

samedi 19 septembre 2026 · Zac du Val de Seugne · Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Concert Nicolas Compain au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Nicolas Compain, propose une soirée guitare-voix pour des reprises pop

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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

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English :

Nicolas Compain, offers a guitar-voice evening of pop covers

L’événement Concert Nicolas Compain au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge