Concert Nicolas Compain au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
samedi 19 septembre 2026 · Zac du Val de Seugne · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Concert Nicolas Compain au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Nicolas Compain, propose une soirée guitare-voix pour des reprises pop
.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
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English :
Nicolas Compain, offers a guitar-voice evening of pop covers
L’événement Concert Nicolas Compain au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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