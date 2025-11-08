Concert Nicolas Jules Barisis-aux-Bois

Concert Nicolas Jules

Rendez-vous le samedi 8 novembre 2025 à la salle multiculturelle l’Ermitage à 20h30

Une musique envoûtante, une voix sensuelle, une écriture élégante, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Nicolas Jules est un incontournable de la scène française. L’ambiance est rock, la guitare électrique et la poésie noire. On y retrouve un univers sombre et désabusé que l’autodérision omniprésente vient attendrir. Pour ceux qui auront la chance de venir le voir en concert, le contraste entre l’homme de scène solaire et les titres qu’il interprète, laissera le spectateur ébahi devant la performance.

Tarif 5 €

Réservation https://www.billetweb.fr/nicolas-jules2 .

6 rue simon Barisis-aux-Bois 02410 Aisne Hauts-de-France

