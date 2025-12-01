Concert Nicolas Jules Rodez

Concert Nicolas Jules

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Concert un dimanche à Rodez. On voudrait vous convaincre de venir découvrir Nicolas Jules, un auteur-compositeur-interprète au talent flagrant et à l’univers singulier.

On pourrait tenter de vous appâter en le décrivant comme le chaînon manquant entre Thomas Fersen et Bertrand Belin mais ça serait aussi imprécis que réducteur. On pourrait vous dire qu’il roule sa bosse depuis près de 25 ans, qu’il vient de sortir son 12ème album et qu’il comptabilise plus de 2500 concerts mais on trouverait un peu étrange d’aligner des chiffres pour vous parler de poésie. On se contentera d’éléments descriptifs, jetés en vrac guitares électriques froissées, arrangements nocturnes et radieux, voix précise et joliment désenchantée, tout rappelle que Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes qui tordent le rock comme d’autres tordirent le vers.

Concert à 16h30.

Vous pourrez vous restaurer, grignoter ou boire un verre. Chez Armand finance sa programmation grâce aux bénéfices du bar-restaurant.

Vu l’horaire pour une fois l’entrée se fera à prix Libre.

Pas de réservation. On va se serrer ! .

English :

Concert on a Sunday in Rodez. We’d like to convince you to come and discover Nicolas Jules, a singer-songwriter with obvious talent and a singular universe.

