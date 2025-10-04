Concert Nicolas Moro La Coccinelle Allègre

Concert Nicolas Moro La Coccinelle Allègre samedi 4 octobre 2025.

Concert Nicolas Moro

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Auteur, compositeur et interprète, et avec pour seul accompagnement sa guitare acoustique, Nicolas fait marrer son auditoire.

Mais derrière son nez rouge, se cache aussi une grande sensibilité et un regard qui dissèque la nature humaine…

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

Author, composer and performer, with only his acoustic guitar to accompany him, Nicolas makes his audience laugh.

But behind his red nose lies a great sensitivity and an eye that dissects human nature?

German :

Als Autor, Komponist und Interpret, der nur von seiner akustischen Gitarre begleitet wird, bringt Nicolas sein Publikum zum « Lachen ».

Aber hinter seiner roten Nase verbirgt sich auch eine große Sensibilität und ein Blick, der die menschliche Natur seziert?

Italiano :

Autore, compositore e interprete, con la sola chitarra acustica ad accompagnarlo, Nicolas fa ridere il suo pubblico.

Ma dietro il suo naso rosso si nasconde una grande sensibilità e un occhio che sviscera la natura umana?

Espanol :

Autor, compositor e intérprete, con sólo su guitarra acústica para acompañarle, Nicolas hace reír a su público.

Pero detrás de su nariz roja se esconde una gran sensibilidad y un ojo que disecciona la naturaleza humana..

