Concert Nicolas Moro La Jarrie-Audouin
Concert Nicolas Moro La Jarrie-Audouin dimanche 22 février 2026.
Concert Nicolas Moro
église La Jarrie-Audouin Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Concert de Nicolas Moro à la guitare.
église La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 81 77
