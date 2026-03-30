Concert Nicolas Moro Comme à la Maison Pellegrue
Concert Nicolas Moro Comme à la Maison Pellegrue dimanche 12 avril 2026.
Concert Nicolas Moro
Comme à la Maison 16 rue du poète Jean Monmoreau Pellegrue Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Avec sa voix chaude, et l’autodérision qu’il enfile pour jouer les crooners-losers, avec ses paroles millimétrées, tantôt ironiques et potaches, tantôt mélancoliques et graves, ses références musicales et ses clins d’œil permanents au swing, au blues, au ragtime, et à la musique populaire du siècle dernier, son air de n’y connaître rien et son humour absurde et flegmatique, Nicolas Moro viendra nous offrir les chansons de son dernier album :
TOUT VA POUR LE MIEUX.
Après son passage, si vous ne vibrez pas au son de Nicolas Moro, c’est qu’un réfrigérateur vous habite !
Pensez a réserver très vite !
On se retrouve après le spectacle autour d’un buffet-rencontre avec les artistes. Merci de nous préciser si vous apportez un plat salé ou sucré !. .
Comme à la Maison 16 rue du poète Jean Monmoreau Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 29 19 73 comme-alamaison@orange.fr
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English : Concert Nicolas Moro
L’événement Concert Nicolas Moro Pellegrue a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays Foyen
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