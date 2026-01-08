Concert Nicolas Moro Saint-Mathieu
Concert Nicolas Moro Saint-Mathieu dimanche 25 janvier 2026.
Concert Nicolas Moro
Salle des fêtes Saint-Mathieu Haute-Vienne
2026-01-25
Nicolas Moro est auteur-compositeur interprète, venez découvrir son univers sous influence brassensienne et ses textes traversés par un humour léger. .
Salle des fêtes Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23
