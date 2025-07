Concert Nicolas Parent et Kentaro Suzuki Château du Petit Thouars Fontevraud-l’Abbaye

Concert Nicolas Parent et Kentaro Suzuki Château du Petit Thouars Fontevraud-l’Abbaye vendredi 11 juillet 2025.

Concert Nicolas Parent et Kentaro Suzuki

Château du Petit Thouars 37500 Saint Germain sur Vienne et non Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

2025-07-11

Venez écouter le guitariste Nicolas Parent le contrebassiste Kentaro Suzuki. Le concert est accompagné d’une dégustation de vins, et une restauration sera disponible sur place avec le Food Truck Japonais Okonomiyaki.

Un soir de Printemps, D’Arcy Du Petit Thouars écoutait l’émission Banzzaï sur France Musique lorsqu’elle découvrit une chanson de Nicolas Parent. elle eut aussitôt la vision de cette musique magnifique et subtile résonnant lors d’un concert dans notre vignoble…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 juillet 2025 de 19h à 23h.

Concert à 20h. .

Château du Petit Thouars 37500 Saint Germain sur Vienne et non Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 99 72 42 chateau.du.petit.thouars@wanadoo.fr

English :

Come and listen to guitarist Nicolas Parent and double bassist Kentaro Suzuki. The concert is accompanied by a wine tasting, and on-site catering will be provided by the Okonomiyaki Japanese Food Truck.

German :

Erleben Sie den Gitarristen Nicolas Parent und den Kontrabassisten Kentaro Suzuki. Das Konzert wird von einer Weinprobe begleitet, und vor Ort gibt es Essen und Trinken mit dem japanischen Food Truck Okonomiyaki.

Italiano :

Venite ad ascoltare il chitarrista Nicolas Parent e il contrabbassista Kentaro Suzuki. Il concerto sarà accompagnato da una degustazione di vini e il cibo e le bevande saranno disponibili sul posto con il Food Truck giapponese Okonomiyaki.

Espanol :

Venga a escuchar al guitarrista Nicolas Parent y al contrabajista Kentaro Suzuki. El concierto irá acompañado de una cata de vinos, y habrá comida y bebida in situ con el Okonomiyaki Japanese Food Truck.

L’événement Concert Nicolas Parent et Kentaro Suzuki Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-07-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME