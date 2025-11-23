Concert Nicolas Peyrac Les acoustiques improviées Rue Méjou Bihan Guilvinec

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:45:00

2025-11-23

« Cette envie-là me trottait dans la tête depuis longtemps, venir à Paris avec deux guitares pour revenir à l’essentiel, à l’idée même de l’écriture, quelques mots et quelques notes, et plus de notion d’arrangements, de production…

Et raconter, et dire pourquoi telle chanson a vu le jour… en profiter pour chanter ces titres cachés au fond d’albums, ces chansons qui font une existence, un parcours, une vie, pour sortir enfin des idées préconçues et de ces chansons qu’on vous colle au front comme si jamais vous n’en aviez fait d’autres…

Et se permettre de changer de chanson selon l’humeur du jour parce que le concert s’intitule Les Acoustiques Improvisées et que ce n’est pas par hasard…

Réservation en ligne .

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

