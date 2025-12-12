Concert Nicolas Rousserie Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Concert Nicolas Rousserie

Le Cargo Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Une soirée placée sous le signe du jazz et de la solidarité vous attend. Le vendredi 23 janvier 2026, le Rotary Club Segré Haut Anjou vous invite à un concert exceptionnel mettant à l’honneur le talent du musicien Nicolas Roussin au Cargo à Segré.

Ce concert est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’univers du jazz et du blues à travers un artiste reconnu pour son style unique et son sens de l’improvisation. Au-delà de l’expérience musicale, cette soirée s’inscrit également dans une démarche solidaire les bénéfices contribueront à soutenir une action humanitaire portée par le Rotary Club.

Rejoignez-nous pour partager un moment musical fort, soutenir une noble cause et vivre une soirée inoubliable consacrée au jazz et à la générosité. .

rotaryjazz2026@orange.fr

English :

An evening of jazz and solidarity awaits you. On Friday January 23, 2026, the Rotary Club Segré Haut Anjou invites you to an exceptional concert featuring the talent of musician Nicolas Roussin at Le Cargo in Segré.

