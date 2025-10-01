Concert Nicole Rieu chante les sentiers de l’imaginaire Brommat
Nicole Rieu et ses amis chantent les sentiers de l’imaginaire du Carladez.
Nicole Rieu avait imaginé et interprété une chanson par sentier de l’imaginaire … Elle vous attend nombreux pour les faire revivre ensemble.
Un concert gratuit pour célébrer la longue amitié de Nicole Rieu et du Carladez.
Dédicace et rafraichissements en fin de spectacle.
Proposé par l’association « Au fil de l’eau Moulin de burée ». .
Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 30 96 34 87
English :
Nicole Rieu and friends sing the imaginary paths of Carladez.
Nicole Rieu had imagined and interpreted a song for each imaginary trail… She looks forward to seeing you there to bring them to life together.
German :
Nicole Rieu und ihre Freunde besingen die Pfade der Fantasie im Carladez.
Nicole Rieu hatte sich für jeden imaginären Pfad ein Lied ausgedacht und vorgetragen … Sie erwartet Sie zahlreich, um sie gemeinsam wieder aufleben zu lassen.
Italiano :
Nicole Rieu e i suoi amici cantano i sentieri immaginari di Carladez.
Nicole Rieu ha immaginato e interpretato una canzone per ogni sentiero immaginario… Si augura di vedere molti di voi per riviverli insieme.
Espanol :
Nicole Rieu y sus amigos cantan los caminos imaginarios de Carladez.
Nicole Rieu había imaginado e interpretado una canción para cada camino imaginario… Ella espera ver a muchos de ustedes allí para revivirlos juntos.
